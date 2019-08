Governo: Salvini su crisi, erano governo e Parlamento fermi

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, non è disposto ad alcuna autocritica sulla crisi di governo e i tempi dai lui dettati e in conferenza stampa dal Senato ha ribadito che rifarebbe "tutto" perché "tirare a campare non è quello che ci chiedono gli italiani che ci dicevano 'troppi no, troppo beghe, al voto'. Certo che per far la rivoluzione con Renzi e Prodi ci vuole fegato". E sulla responsabilità di aver innescato al crisi ha concluso: "Era un governo fermo, era un Parlamento fermo". (Rin)