Governo: Salvini su M5s-Pd, non organizzo insurrezioni popolari

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha escluso in conferenza stampa dal Senato di voler cedere al richiamo di chi sui social invita all'insurrezione contro un possibile accordo di governo M5s-Pd: "Un eventuale governo con il Pd bocciato da tutte le elezioni negli ultimi anni non corrisponde al sentimento popolare. Ma non organizzo insurrezioni popolari. Sicuramente ho garantito libertà e sicurezza in Italia, non comincio certo adesso". (Rin)