Canada: Ontario ottiene da Ottawa 54 milioni di dollari contro uso di armi e criminali

- La provincia dell'Ontario e il governo federale hanno annunciato oggi finanziamenti per 54 milioni di dollari per contrastare le bande criminali e la diffusione di armi illegali. La cifra, come riferisce il quotidiano “The Globe and Mail”, è stata messa a disposizione interamente da Ottawa e sarà distribuita per i prossimi cinque anni. Il governo federale ha messo a disposizione, quasi 2 anni fa, 214 milioni di dollari di denaro federale destinato alle province e ai territori canadesi per combattere armi e bande. L'annuncio di oggi fa seguito a un altro fine settimana violento a Toronto, che negli ultimi anni ha visto crescere il tasso di crimine legato alle armi. Sabato scorso, durante uno scontro a fuoco nella parte nord-ovest della città, sono stati sparati circa 30 colpi e ferite quattro persone. Il capo della polizia di Toronto, Mark Saunders, ha affermato che si tratta di scontri tra bande. In un incidente separato, avvenuto domenica mattina, a North York (un distretto di Toronto) un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Altre due persone sono state portate in ospedale domenica pomeriggio dopo una sparatoria diurna, sempre a North York.(Res)