Kosovo: capo commissione elettorale, fondi insufficienti per elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kosovo non ci sono ancora i fondi sufficienti per organizzare le elezioni anticipate: è l'annuncio fatto dal capo della commissione elettorale centrale di Pristina, Valdete Daka, parlando al portale d'informazione "Ekonomia Online". "Abbiamo iniziato i preparativi sebbene non ci sia ancora una data (per il voto). Una volta che avremo una data inizieremo preparativi più approfonditi", ha dichiarato Daka annunciando che dovrà richiedere al governo fondi aggiuntivi. "Ancora non abbiamo l'ammontare esatto precisato in quanto stiamo concludendo la valutazione e, una vota che avremo una data, saremo in grado di determinare il costo delle elezioni". Dopo le dimissioni del premier Ramush Haradinaj, il parlamento del Kosovo ha votato ieri in favore del suo scioglimento per andare a elezioni anticipate probabilmente ad ottobre.(Kop)