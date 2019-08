Iran: Macron, ruolo della Francia è di mediazione

- Nel dossier iraniano il ruolo della Francia è quello di mediare. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, parlando in un'intervista televisiva rilasciata al termine del G7, che si è concluso oggi a Biarritz. "Siamo tutti d'accordo su due cose: non vogliamo che gli iraniani abbiano la bomba nucleare e non vogliamo che ci sia una escalation che porti verso una guerra nucleare", ha detto il capo dello stato. "Siamo a un punto di rottura. Se restiamo così, gli iraniani usciranno progressivamente dal trattato e cercheranno di ottenere l'arma nucleare", ha spiegato il presidente francese.(Frp)