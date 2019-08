Governo: Salvini su M5s-Pd, ribaltone pronto da tempo, ecco perché tanti no (2)

- Il vicepremier ha quindi aggiunto: "Continuiamo ad essere pronti in caso di elezioni ad manovra economica epocale e a chi distribuisce poltrone, ministeri, diciamo che non puoi scappare dalle elezioni all'infinito". Il capo del Carroccio ha poi ribadito: "Puoi scappare dalle elezioni per un mese, non per un anno, prima o poi il giudizio del popolo arriva e a casa ci vai". Per il leader della Lega, "la via maestra è il voto" dove gli "italiani potrebbero esprimersi e magari scegliere Renzi in cabina elettorale. 99 italiani su 100 in questo momento non l'ha votato per andare al governo. Sta provando a rientrare di notte dalla finestra", ha attaccato Salvini parlando dell'ex segretario come se fosse ancora al timone dei dem. Restando al tema elezioni, Salvini ha poi aggiunto: "Non si può scappare dal fatto che metà che delle regioni italiane vanno a rinnovo tra qualche mese". (Rin)