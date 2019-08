Sgomberi Roma: Campidoglio, prima soluzione per le persone, poi liberare immobili

- Affermare un modello che superi il concetto di sgombero a favore di una liberazione degli immobili occupati abusivamente che assicuri, sempre e comunque, soluzioni alternative dignitose per tutte le persone in accertata condizione di fragilità, in particolare garantendo la continuità scolastica a tutti i bambini. È questa la posizione ribadita dal Campidoglio nel corso dell'incontro svoltosi oggi con rappresentanti dei sindacati e dei movimenti per il diritto all'abitare, sull'emergenza casa. Secondo quanto si apprende, in questa ottica il Campidoglio ritiene "indispensabile, come già espresso nella mozione approvata in aula Giulio Cesare il 6 agosto, l'istituzione di un tavolo permanente con Governo, Regione Lazio, Città Metropolitana e altri enti pubblici. Bisogna infatti affrontare strutturalmente e con una visione di ampio respiro la questione abitativa e delle occupazioni a Roma, in quanto presenta numeri unici e senza eguali e impone, perciò misure, strumenti e risorse straordinarie".(rer)