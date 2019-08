G7: Macron, mai parlato della Brexit durante il vertice

- L'Uscita del Regno Unito dall'Unione europea non è mai stata evocata nel corso dei lavori del G7 che si è concluso oggi a Biarritz. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso di un'intervista rilasciata durante l'edizione serale del telegiornale dell'emittente "France 2". Macron ha spiegato che i 27 membri dell'Unione europea hanno affidato "un mandato a una persona per negoziare la Brexit". "Quindi si gestisce insieme, non si negozia tra di noi al G7", ha aggiunto il presidente. Macron ha poi dichiarato che se non si dovesse trovare un accordo ci sarà "una Brexit dura". "Non siamo lontani, ma i britannici possono ritirare questo progetto", ha affermato il titolare dell'Eliseo, secondo il quale "non si può accettare tutto perché si ha paura".(Frp)