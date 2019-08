Usa: Camera invia mandato di comparizione ad ex segretario del personale della Casa Bianca

- La commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha emesso un mandato di comparizione per l'ex segretario del personale della Casa Bianca, Rob Porter, nell'ambito dell'indagine per accertare se il presidente Donald Trump abbia ostacolato la giustizia durante l'inchiesta “Russiagate”. La citazione presentata dal comitato è l'ultima mossa dei Democratici, che hanno la maggioranza della Camera, nel tentativo di raccogliere testimonianze e prove che il presidente ha cercato di interferire nell'indagine dell'ex procuratore speciale Robert Mueller. Porter è il terzo ex consigliere di Trump ad essere chiamato a testimoniare nelle ultime due settimane. Porter e gli altri due consiglieri, l'ex responsabile della campagna di Trump, Corey Lewandowski, e l'ex vice capo dello staff alla Casa Bianca, Rick Dearborn, dovrebbero comparire davanti alla commissione il 17 settembre. Il presidente della commissione Giustizia della Camera, Jerrold Nadler, ha affermato che il procedimento aiuterà il panel, guidato dai Democratici, a stabilire se raccomandare la messa in stato d'accusa (impeachment) di Trump all'intera Camera dei rappresentanti. (Was)