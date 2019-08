G7: Macron, un risarcimento per i commercianti di Biarritz che hanno subito perdite

- I commercianti di Biarritz che hanno subito danni economici a causa del G7 che si è tenuto negli ultimi tre giorni verranno risarciti. Lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron, durante un'intervista rilasciata al telegiornale serale di "France 2". Una parte della città che ha accolto il summit è stata parzialmente chiusa al traffico a causa delle imponenti misure di sicurezza adottate per l'occasione. Una misura che ha avuto un impatto economico sugli esercizi commerciali della zona. Nel corso dell'intervista Macron è poi tornato sulla crisi dei gilet gialli che si è aperta in Francia lo scorso novembre e sulle accuse rivolte alle forze dell'ordine, accusate di aver assunto un atteggiamento troppo violento. "Non c'è libertà se non c'è ordine pubblico" ha detto il presidente francese, spiegando che non era possibile togliere agli agenti i fucili antisommossa caricati con pallottole di gomma semirigida. "Ho visto degli agenti nelle prefetture che sono quasi morti nella follia collettiva", ha ricordato il capo dello Stato francese. (Frp)