Paraguay-Argentina: centrale binazionale Yacyretà, tecnici paraguaiani sul "piede di guerra" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore tecnico paraguaiano afferma tuttavia che "non esistono argomenti tecnici" da parte argentina per non autorizzare l'intervento dei tecnici paraguaiani, e che rischia di non poter completare i lavori secondo il cronogramma prestabilito. "Useremo la forza se sarà necessario, è una questione di sovranità, non possono né Cammesa né gli argentini ostacolare opere che ci spettano come proprietari del 50 per cento della centrale", ha aggiunto. "Rimarrò nella sala operativa insieme a tutti i nostri tecnici fintanto che non possiamo realizzare le manovre che avevamo previsto", ha aggiunto Melo. Nelle fotografie e video filtrati sui social si possono vedere immagini di tecnici schierati dentro la sala turbine della centrale dietro una grande bandiera paraguaiana. (segue) (Abu)