Usa: J&J dovrà pagare 572 milioni di dollari per l'epidemia di oppioidi in Oklahoma

- Un giudice dell'Oklahoma, negli Stati Uniti, ha ritenuto la società farmaceutica Johnson & Johnson (J&J) responsabile di aver contribuito, commercializzando antidolorifici, all'epidemia di oppioidi che ha colpito lo Stato, e ha ordinato alla multinazionale di risarcire i danni per 572 milioni di dollari. La storica decisione del giudice del distretto di Cleveland, Thad Balkman, è la prima a ritenere colpevole un produttore di farmaci per le conseguenze di anni di liberalizzazione di oppioidi - iniziata alla fine degli anni 90 - che ha scatenato un'epidemia nazionale per morti di overdose e dipendenza. Più di 400mila persone sono morte per overdose di antidolorifici, eroina e fentanil illegale dal 1999. (segue) (Was)