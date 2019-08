Cile: governo presenta secondo piano di accelerazione economica, focus su investimenti e opere pubbliche (2)

- L'iniziativa del governo cileno, secondo quanto descritto oggi, si basa su cinque assi di azione: agilizzare i processi di approvazione su investimenti pubblici fondamentali in infrastruttura; identificazione anticipata di progetti di opere pubbliche per il 2020; accelerazione su assegnazione di concessioni e appalti per oltre 600 milioni di dollari; rafforzamento dello staff tecnico del ministero per i Lavori pubblici in modo da agilizzare i progetti di investimento; accelerazione delle opere già previste per la costruzione di nuovi ospedali pubblici. Dal punto di vista occupazionale il piano punta alla creazione di 12 mila nuovi posti di lavoro nei prossimi due anni. (segue) (Abu)