Usa: vicesegretario Stato Sullivan e Ivanka Trump in visita in Colombia, Argentina e Paraguay

- Il vicesegretario di Stato Usa John Sullivan, insieme al consigliere del presidente Ivanka Trump, viaggeranno in Colombia, Argentina e Paraguay dal 3 al 6 settembre. Lo rende noto un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. Sullivan ha in programma di discutere la strategia regionale per la crisi in Venezuela durante il viaggio. "Il vicesegretario proseguirà inoltre ad intensificare i rapporti nella lotta alla droga e per la sicurezza dei cittadini, sulla crisi in Venezuela e sull'espansione delle opportunità economiche", si legge nel comunicato. Ivanka Trump viaggerà con Sullivan per promuovere l'emancipazione delle donne, si legge. In occasione di eventi con il dipartimento della Difesa, l'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid), la Overseas Private Investment Corporation (Opic) e il Peace Corps, Sullivan e Trump porranno l'accento sul sostegno degli Stati Uniti all'integrazione economica e politica delle donne, conclude il comunicato. (Was)