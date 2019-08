Paraguay-Argentina: centrale binazionale Yacyretà, tecnici paraguaiani sul "piede di guerra" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte argentina non si registrano ancora dichiarazioni ufficiali ma si tratta di una situazione delicatissima senza precedenti e che coinvolge una risorsa strategica per entrambi i paesi. Solo la settimana scorsa i presidenti dei due paesi, Mauricio Macri e Mario Abdo, avevano inaugurato un nuovo posto di frontiera che collega le località di Ituzaingo (Arg) e Ayolas (Par), ai due lati del ponte che attraversa la centrale di Yacyretà. L'apertura di questo passo internazionale, era stata celebrata dai due presidenti e veniva sottolineato l'importante impatto economico e sociale per le popolazioni di entrambe le sponde del fiume Paranà che lo reclamavano da tempo. "Quest'opera cambia per sempre la storia di queste due regioni e di questi due popoli", aveva affermato nell'occasione Macri. (Abu)