Brasile: incendi Amazzonia, dal Canada aerei antincendio e contributo di 15 milioni di dollari

- Il Canada invierà aerei antincendio in Brasile per contribuire a spegnere gli incendi che stanno devastando la foresta amazzonica e metterà a disposizione un contributo finanziario di 15 milioni di dollari. Lo ha annunciato oggi il premier canadese Justin Trudeau, parlando alla stampa a margine del G7 di Biarritz. "Il nostro governo è stato in contatto con le autorità brasiliane per porre fine a questa crisi. Oggi, insieme agli altri paesi del G7, il Canada fa la sua parte. Il Canada di offre di aiutare mandando aerei antincendio e con un contribuo finanziario di 15 milioni di dollari", ha detto il primo ministro. (segue) (Res)