Argentina: province presentano ricorso a Corte Suprema contro pacchetto anticrisi

- Sedici province argentine su ventitre hanno presentato oggi ricorso presso la Corte suprema contro il pacchetto di misure anticrisi varato la settimana scorsa dal presidente argentino Mauricio Macri. I governi provinciali sostengono che la maggior parte del costo fiscale di queste misure, esattamente il 57 per cento, ricadrà indebitamente sulle province. In particolare vengono criticati l'aumento del minimo non imponibile e l'abolizione dell'Iva sui prodotti del paniere di base in quanto una percentuale di queste viene ripartita automaticamente ai governi provinciali in base a un meccanismo denominato di "condivisione federale". "Ci sembra positivo che il governo nazionale decida di applicare correttivi, ma quello che non può fare è disporre delle risorse che sono delle province", recita un documento congiunto firmato dai 19 governatori. (segue) (Abu)