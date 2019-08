Argentina: province presentano ricorso a Corte Suprema contro pacchetto anticrisi (4)

- Hernan Lacunza, sin qui responsabile Economia della provincia di Buenos Aires, ha assunto la guida del ministero delle Finanze dopo le dimissioni di Nicolas Dujovne, lo scorso sabato 17. A Lacunza spetta innanzitutto il difficile compito di portare avanti il piano di emergenza che il governo ha disposto per fare fronte alla crisi finanziaria, acuita con la vittoria delle opposizioni alle primarie presidenziali dell'11 agosto. Subentrato ad Alfonso Prat Gay alla fine del 2016, Dujovne è stato protagonista delle trattative con l'Fmi per ottenere un prestito "stand by" da 56 miliardi di dollari. Nella lettera inviata al capo dello stato, il ministro uscente ha riconosciuto la necessità di un "cambio significativo nell'area economica". (segue) (Abu)