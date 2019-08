Argentina: province presentano ricorso a Corte Suprema contro pacchetto anticrisi (5)

- La notizia della possibile sostituzione di Dujovne era iniziata a circolare alla luce del risultato delle primarie presidenziali, che hanno visto una bocciatura del governo in gran parte attribuita alla situazione economica. Macri aveva in un primo momento scartato l'ipotesi di un rimpasto, apparentemente più incline ad attendere del tempo per riportare la tranquillità nei mercati. Ma lo stesso Dujovne, secondo le ricostruzioni dei media, si sarebbe definitivamente convinto della necessità delle sue dimissioni una volta conosciuto il piano economico straordinario, basato su un aumento della spesa pubblica, totalmente contrario agli obiettivi della sua gestione. Un piano che rischia inoltre di minare le stesse fondamenta dell'accordo stretto con l'Fmi, l'organismo multilaterale che aveva sin qui approvato la profonda - e non indolore - manovra di riequilibrio fiscale portata avanti dal governo. (segue) (Abu)