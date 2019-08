Lanuvio: investe nuovo compagno della ex, 35enne arrestato per tentato omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In preda alla gelosia, un 35enne ha investito con l’auto il suo rivale in amore. E' quanto successo ieri sera, in piazza del Belvedere dell’Immacolata nel parcheggio di Lanuvio. L'uomo, già con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. In particolare, il 35enne alla guida di una Fiat Panda ha travolto un uomo di 38 anni, nuovo compagno della sua ex. Trasportato presso il pronto soccorso del nuovo ospedale dei Castelli Romani di Ariccia, il ferito si trova in osservazione per fratture multiple scomposte di malleolo e perone. Non in pericolo di vita. L’auto è stata sequestrata.(Rer)