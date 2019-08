Iran-Usa: Trump, incontro con Rohani possibile se vi saranno le adeguate circostanze

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto disponibile ad un incontro con il presidente iraniano Hassan Rohani e disposto a sostenere prestiti a breve termine per sostenere l’Iran nell’attuale crisi finanziaria ma solo se vi saranno le circostanze adeguate. Parlando in una conferenza stampa con l’omologo francese Emmanuel Macron al termine del vertice G7 nella città di Biarritz (costa occidentale francese), Trump ha dichiarato che la possibilità di un incontro è possibile con “le corrette e giuste circostanze”, osservando che nel frattempo l’Iran dovrebbe “divenire un attore positivo” ovvero impegnarsi rinunciare allo sviluppo di ordigni nucleari, di missili balistici e a fermare il sostegno ai gruppi armati in varie parti del Medio Oriente. Il presidente statunitense ha comunque ammesso di avere "buoni presentimenti", osservando che gli iraniani non "possono fare ciò che stanno affermando" perché "incontreranno davvero una risposta violenta e forte". Le dichiarazioni di Trump hanno fatto seguito alle parole di Macron il quale, rispondendo ad una domanda sul ruolo della Francia nella mediazione tra Iran e Stati Uniti, ha ammesso di lavorare ad un incontro tra il capo dello Stato Usa e l’omologo iraniano Rohani. Se i presidenti di Iran e Stati Uniti si incontrassero “la mia convinzione è che si potrà raggiungere un accordo”, ha dichiarato Macron. (segue) (Res)