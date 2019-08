Governo: Zingaretti, incontro con Di Maio positivo, siamo su strada giusta per esecutivo di svolta

- "La verità è che finalmente il confronto è partito per dare al Paese un governo di svolta che guardi ai lavoratori, all'ambiente. Questo primo incontro è un fatto positivo". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando davanti la sede del partito, al Nazareno, dopo l'incontro con il leader dell'M5s, Luigi Di Maio a Palazzo Chigi. "Abbiamo chiesto un confronto e c'è stato un incontro interlocutorio come doveva essere, ed è partito bene - ha raccontato il segretario - Questa sera alle 21 ce ne sarà un altro e continueremo ad approfondire. Io penso che siamo sulla strada giusta per costruire un accordo. Noi vogliamo fare un governo che non finisca come quello precedente perché c'è stata troppa fretta e un modello sbagliato che è quello del contratto". "Siamo sulla strada giusta per costruire un accordo - ha ribadito - perché fare un governo è cosa serie, non si fa con battute. Il confronto che è partito è una cosa positiva perché abbiamo iniziato dai contenuti".(Rin)