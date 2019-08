Brasile: incendi Amazzonia, aeroporto di Porto Velho chiuso a causa del fumo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione è stata tra i temi nell'agenda del G7 di Biarritz, concluso oggi. Il gruppo che riunisce le sette maggiori potenze mondiali ha messo sul tavolo fondi pari a 20 milioni di dollari per fare fronte all'emergenza, come annunciato oggi dall'Eliseo. Questa somma verrà sbloccata "il prima possibile" e verrà impiegata principalmente per inviare nella regione colpita dagli incendi degli aerei Canadair. La presidenza francese ha inoltre reso noto che i partecipanti al G7 hanno trovato un'intesa per degli aiuti a medio termine destinati al rimboschimento della zona colpita; piano che verrà presentato alle Nazioni Unite in occasione della prossima assemblea generale. Intervenendo a margine del G7 il presidente francese Emmanuel Macron ha definito gli incendi come "un dramma per l'umanità intera". (Brb)