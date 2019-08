G7: volontà paesi membri è cambiare in “profondità” Organizzazione mondiale commercio

- I paesi membri del G7 si sono detti concordi a lavorare per un commercio mondiale aperto e giusto, alla stabilità dell'economia mondiale e per cambiare “in profondità” l’Organizzazione mondiale del commercio. È quanto si legge nella dichiarazione di una pagina diffusa al termine del vertice che si è concluso oggi nella città francese di Biarritz (costa occidentale della Francia). Nella dichiarazione finale i paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti) hanno espresso la volontà di cambiare "in profondità" l'Organizzazione mondiale del commercio" per avere maggiore efficacia nella protezione della proprietà intellettuale, nella regolazione più rapidamente delle controversie e nello sradicamento delle pratiche commerciali sleali". Per questo "il G7 si impegna a trovare un accordo nel 2020 per semplificare le barriere regolamentari e modernizzare la fiscalità" nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (Ocse).(Frp)