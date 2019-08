Governo: Salvini su M5s-Pd, ribaltone pronto da tempo, ecco perché tanti no

- A circa un'ora dall'incontro a palazzo Chigi tra il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio e il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, il leader della Lega, Matteo Salvini in una conferenza stampa al Senato ha difeso la sua decisione di aprire la crisi di governo: "Ribadisco con forza e orgoglio la scelta della Lega, perché dignità, onore e coerenza valgono più di mille ministeri. Inorridisco all'idea che qualcuno in nome di un patto per le poltrone voglia smontare quanto fatto per un anno. Capiamo adesso - ha attaccato l'ex alleato del M5s - il perché di tanti no su giustizia, autonomie, riforme. Aveva ragione chi diceva che ci fosse un ribaltone pronto da tempo. Evidentemente l’accordo nato a Bruxelles, votando la commissione posta da Merkel e da Macron, aveva l’obiettivo di portare indietro l’Italia". E ancora: "Siamo increduli che il taglio dei parlamentari che abbiamo votato per tre volte sia sparito dall'orizzonte. E' chiaro - ha commentato il possibile accordo M5s-Pd - che sta vincendo il partito delle poltrone. Renzi ha ragione a cantare vittoria. Forse l'accordo ancora non è chiuso perché manca la spartizione di ministeri, sottosegretari. Noi non ci stiamo". (segue) (Rin)