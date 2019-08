‘Ndrangheta: consegnato ad autorità italiane Antonio Strangio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale operazione è stata il frutto di anni di intenso lavoro investigativo svolto nell’ambito del Joint investigation team costituito nell’ottobre 2016 a L’Aia (NL), presso Eurojust tra Magistratura e Forze di Polizia di Italia, Paesi Bassi e Germania, cui hanno aderito, per l’Italia la Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria con il supporto della Procura nazionale antimafia ed antiterrorismo, la squadra mobile della Questura di Reggio Calabria con il supporto del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro con il supporto del Servizio centrale d’investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza ed il IV^ Gruppo del Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza; per la Germania la Procura di Duisburg e il Bundeskriminalamt (Bka) di Wiesbaden, per i Paesi Bassi la Procura di Zwolle e il Fiod (Corpo olandese di polizia fiscale ed economica) di Eindhoven. All’indomani di tale operazione - eseguita il 5 dicembre 2018 - le indagini della dda di Reggio Calabria, coordinate dal procuratore della Repubblica aggiunto dr. Giuseppe Lombardo e dai sost. procuratori della Repubblica dr. Francesco Tedesco e dr.ssa Simona Ferraiuolo, sono proseguite da parte della squadra mobile di Reggio Calabria e con il coordinamento del Servizio centrale operativo mediante una serie di approfondimenti di elementi già acquisiti nel periodo di indagine mediante le attività tecniche di intercettazione. (segue) (Ren)