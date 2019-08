‘Ndrangheta: consegnato ad autorità italiane Antonio Strangio (3)

- Tale ulteriore lavoro ha consentito alla dda di Reggio Calabria di avanzare richiesta al gip di Reggio Calabria di custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonio Strangio, indagato per aver posto in essere condotte delittuose in materia di stupefacenti, aggravate dall’aver agevolato la potente cosca di ‘ndrangheta dei Pelle - Vottari di San Luca. L’uomo dovrà rispondere in particolare di aver detenuto e messo in vendita a Domenico Pelle 4 o 5 pacchi di cocaina che quest’ultimo avrebbe dovuto tagliare per poi distribuire nella piazza di Milano, pagandola all’esito o scambiandola con eroina. Antonio Strangio è il cugino di Domenico Pelle, arrestato nell’ambito dell’operazione del 5 dicembre scorso, ed è nipote dei fratelli Antonio Pelle alias “la mamma”, elemento di vertice della cosca Pelle “Vancheddi” di San Luca, arrestato dalla squadra mobile di Reggio Calabria nel 2016 dopo 5 anni di latitanza, e Domenico Pelle alias “Mico i Mata”, anch’egli in carcere per l’inchiesta “European ‘ndrangheta connection”. Dopo le formalità di rito presso gli uffici della Polizia di frontiera aerea di Roma Fiumicino, Antonio Strangio è stato condotto nel carcere di Rebibbia, a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente. Anche in questa occasione, si è rivelata fondamentale l’attività del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia e le dirette intese fra Autorità giudiziarie e Forze di Polizia di Italia e Germania, sotto l’egida di Eurojust. (Ren)