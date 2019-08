Messico: undici benzinai denunciati per possibile truffa

- Le autorità messicane continuano la loro opera di contrasto a possibili frodi nella distribuzione di carburanti. La Procura federale del consumatore (Profeco) ha reso noto che presenterà undici denunce contro altrettante imprese di commercializzazione delle benzine colpevoli di non essersi sottoposte a controlli periodici per verificare eventuali truffe. I fascicoli, ha detto il titolare della Profeco Ricardo Sheffield Padilla, sono frutto di controlli effettuati su 31 stazioni che si erano rifiutati in passato di sottomettersi alle verifiche: le undici di cui vengono trasmessi gli estremi alla Procura generale della Repubblica sono le ditte che per la seconda volta si sono opposte ai controlli. La Profeco, seguendo istruzioni del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, ha messo in campo una serie di iniziative per contrastare possibili frodi nel comparto. (segue) (Mec)