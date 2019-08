Messico: undici benzinai denunciati per possibile truffa (2)

- A questo scopo la Profeco ha tra le altre cose messo a disposizione un'applicazione internet - "litro per litro" - che permette al consumatore di conoscere, in un raggio fino a venti chilometri, l'ubicazione e i prezzi delle stazioni di benzina e attivare una denuncia - anche anonima - su eventuali mancanze nella prestazione dei servizi. Uno strumento che ha reso possibile denunciare stazioni che non erogano la quantità di carburante promessa, una differenza di prezzi tra quanto mostrato nel listino e quella praticata alla pompa, l'aumento ingiustificato dei prezzi o il rifiuto di prestare alcuni servizi al consumatore. (segue) (Mec)