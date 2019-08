Governo: Meloni, stanno rubando esecutivo, pronti a scendere in piazza

- "Stanno rubando il governo. Un governo fatto contro la volontà degli italiani”. A sostenerlo il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che in una diretta Facebook si è rivolta ai cittadini dicendo che “ci dobbiamo aiutare a vicenda e dobbiamo essere pronti a mobilitarci, non solo con la petizione per chiedere 'elezioni subito' e che in poche ore ha raccolto già 50 mila firme. Se necessario scenderemo in piazza: dobbiamo far sentire la nostra voce perché un altro governo fatto solo per massacrare gli interessi e i diritti degli italiani non ce lo possiamo permettere”. (Rin)