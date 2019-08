Nicaragua: nunzio apostolico Sommertag, nessuna notizia su ripresa dialogo tra governo e opposizione

- Il nunzio apostolico del Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, ha dichiarato di non avere nessuna informazione su un’eventuale ripresa del dialogo tra governo di Managua e opposizione. “Non ho nulla da comunicare”, ha dichiarato Sommertag parlando alla stampa. “Crediamo nei negoziati, sono l’unica strada percorribile per i conflitti”, ha aggiunto. Il nunzio apostolico ha avuto l’incarico di osservatore e mediatore nel quadro del dialogo tra le parti, interrotto a fine luglio per decisione del governo di Daniel Ortega. (segue) (Mec)