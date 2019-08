Nicaragua: nunzio apostolico Sommertag, nessuna notizia su ripresa dialogo tra governo e opposizione (4)

- Lo scorso 31 luglio il governo del Nicaragua ha notificato all’Osa la fine del dialogo con l’Alleanza civica. L'esecutivo di Managua ha inviato una missiva all’organismo panamericano, motivando la decisione con il ritiro dell’Alleanza civica dal tavolo dei negoziati. La decisione del governo di Managua è stata duramente criticata dalla comunità internazionale. Dando per concluso il dialogo con l’opposizione, avviato lo scorso febbraio, il governo del Nicaragua sta solo attirando su di sé maggiore pressione da parte della comunità internazionale, ha detto Kimberly Breier, sottosegretaria di stato Usa per gli affari dell'emisfero occidentale. “Il regime di Ortega in Nicaragua deve negoziare un ritorno della democrazia con l’Alleanza civica. Rifiutando il dialogo Ortega ottiene solo maggiore pressione internazionale ed erode la sua legittimità, aggravando la crisi in Nicaragua”, ha affermato la sottosegretaria in una dichiarazione pubblicata sul suo account Twitter ufficiale. (segue) (Mec)