Governo: tra Pd e M5s resta nodo premiership, alle 21 vertice a tre Zingaretti-Di Maio-Conte

- Nessuna intesa sulla premiership e appuntamento aggiornato alle 21 di questa sera. E' questo l'esito dell'incontro lampo che sì è svolto, nel pomeriggio a Palazzo Chigi, tra il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e il capo politico dell'M5s, Luigi Di Maio, reduce quest'ultimo dal vertice dello stato maggiore del Movimento, cui ha preso parte anche Davide Casaleggio. Solo 25 minuti il colloquio tra i leader di partito, nessuna dichiarazione al termine. Secondo quanto si è appreso da fonti Pd, infatti, resta da sciogliere il nodo della premiership. Il confronto prosegue, rassicurano dal Nazareno, e alle 21 è previsto un nuovo incontro del Pd con il M5S. Vi prenderanno parte Zingaretti con il vicesegretario Andrea Orlando per il Pd e il premier Conte, appena rientrato da Biarritz, con Luigi Di Maio per il Movimento 5 Stelle. Domani, intanto, prenderanno il via le consultazioni al Quirinale. Si inizia alle 16, ma i principali protagonisti della crisi saranno ricevuti mercoledì: alle 17 di mercoledì infatti Mattarella incontrerà la delegazione del Partito democratico, alle 18 quella della Lega, alle 19 quella del Movimento cinque stelle. Mattarella è stato perentorio: se i partiti non saranno stati in grado di dar vita a un governo di legislatura, procederà alla nomina di un esecutivo che possa traghettare il Paese al voto. (Rin)