Cremona: De Corato, scuola e famiglia abdicato a ruoli di educatori, istituzioni devono farsene carico

- "La situazione è davvero allarmante ed evidenzia ancora una volta che la scuola e la famiglia hanno abdicato al loro ruolo di educatori. I nostri giovani trascorrono il loro tempo libero di fronte alla tv o giocando a videogiochi dove più uccidi, più vinci e crescono in famiglie dove i genitori, principalmente a causa del lavoro, hanno sempre meno tempo libero da dedicargli. Questi ne sono i risultati: ragazzini che costituiscono un branco dedito alla violenza e all’illegalità. È evidente che il fenomeno delle baby gang è in continuo aumento". Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, commentando la notizia della baby gang di Cremona che postava le proprie risse e minacce su Instagram. "Di fronte all’attuale situazione - rileva l'esponente di Fratelli d'Italia - è chiaro che tocca alle istituzioni farsi carico dell’educazione di questi giovani ed intervenire per colmare il vuoto lasciato dagli istituti scolastici e dalle famiglie, come sta facendo Regione Lombardia. Serve, inoltre, reintrodurre nelle scuole l’insegnamento dell’educazione civica, almeno 2 ore a settimana". (segue) (Com)