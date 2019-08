Cremona: De Corato, scuola e famiglia abdicato a ruoli di educatori, istituzioni devono farsene carico (2)

- "Dal canto nostro - prosegue De Corato - Regione Lombardia, sempre in prima linea su questi temi, ha promosso attraverso il mio Assessorato il progetto Hackathon “rispetto in rete in contrasto al bullismo e cyberbullismo", sviluppato lo scorso anno nell'ambito di una convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale, durante il quale sono state coinvolte 20 scuole lombarde per un totale di 300 studenti ed ha promosso anche, sempre nell'ambito della convenzione sottoscritta con l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia, lo sviluppo nel biennio 2018-2019 dei progetti di educazione alla legalità che vedono il coinvolgimento di 439 scuole lombarde"." Occorre promuovere progetti finalizzati alla sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico rivolti ai minori e alle famiglie; realizzare programmi di sostegno a favore dei minori vittime di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio”, conclude l'assessore regionale. (Com)