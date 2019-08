Urbanistica: Raggi, a San Lorenzo con ReinvenTiamo Roma puntiamo a riqualificare un’area di circa 10mila mq

- "Prosegue l’iter per la riqualificazione degli spazi abbandonati in via dei Lucani a San Lorenzo. Da oggi prende il via la manifestazione di interesse del programma di rigenerazione urbana per il recupero degli spazi abbandonati. Entro i prossimi 90 giorni a partire da oggi potranno essere presentate a Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica proposte preliminari che saranno poi oggetto di una consultazione on line sul portale istituzionale aperta ai cittadini che potranno lasciare i loro contributi rispetto alle proposte pervenute". Lo scrive su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Il programma di rigenerazione urbana - aggiunge - punta alla riqualificazione di un’area di circa 10mila mq, la cui proprietà è suddivisa tra diversi privati. All'interno di quest'area ci sono alcuni immobili sottoposti a pignoramento e affidati a custodi giudiziari e solo una parte minore è di proprietà comunale. L’obiettivo è accogliere proposte unitarie che coinvolgano gruppi diversi composti da progettisti, investitori, stakeholders interessati allo sviluppo e al miglioramento del quartiere San Lorenzo per progetti innovativi di regia pubblica che migliorino la vita dei cittadini". (rer)