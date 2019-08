Maltempo: nubifragio a Roma, allagamenti e alberi in strada

- Un violento acquazzone si è abbattuto su Roma nel primo pomeriggio, mandando in tilt alcune parti della città. In particolare, i maggiori disagi sono stati segnalati nei quartieri: San Giovanni, Casilino e Grotta Perfetta, tra Roma 70 e L’Annunziatella, dove ci sono stati dei rallentamenti all’altezza della rotatoria per via Madrid a causa di allagamenti. A San Giovanni è intervenuta la protezione civile. Mentre, a causa di una mega pozzanghera, nel sottopassaggio da via Casilina a Tor Bella Monaca è stato necessario l’intervento dei tecnici, che hanno spurgato i tombini. Infine, alcuni alberi sono caduti in viale Amelia e in via Veturia, al Tuscolano, danneggiando alcune automobili parcheggiate sul posto.(Rer)