Albania: opposizione pubblica documenti, sindaco di Vora fu arrestato in Grecia nel 2003

- L'opposizione di centrodestra albanese, guidata da Lulzim Basha, ha pubblicato oggi alcuni documenti delle autorità giudiziarie greche, secondo le quali, Agim Kajmaku sindaco di Vora - comune a 20 chilometri a sud di Tirana – sarebbe stato arrestato nel gennaio 2003 in Grecia, per falsificazione di banconote. I documenti resi pubblici si riferiscono a Jorgo Toto, la nuova identità che Kajmaku ha ammesso di aver tenuto per alcuni anni, in modo da poter ottenere i visti d'ingresso in Grecia con un nome ortodosso. "Kajmaku, alias Jorgo Toto, è stato arrestato in flagranza, per aver tentato una transazione con euro contraffatti. Dopo essere stato tenuto in stato di fermo, è stato rilasciato a domicilio. Pochi mesi dopo, le autorità giudiziarie greche hanno chiesto il suo arresto in carcere, ma nel frattempo, Kajmaku era scappato e rientrato in Albania", ha dichiarato Gazmend Bardhi, vice presidente del Partito democratico di Basha, pubblicando una sentenza della Corte greca di Ioannina, località a ridosso del confine con l'Albania. (segue) (Alt)