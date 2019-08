Albania: opposizione pubblica documenti, sindaco di Vora fu arrestato in Grecia nel 2003 (3)

- Kajmaku da parte sua ha fermamente respinto le accuse dell'opposizione. "Con la massima responsabilità legale e morale dichiaro di non essere mai stato condannato o espulso da alcun paese dell'Unione europeo, Grecia inclusa", ha dichiarato il sindaco pochi giorni fa. "Nel formulario di depenalizzazione, Kajmaku ha dichiarato di aver vissuto in Grecia per cinque anni. Da una verifica del sistema Tims (il quale registra le entrate e le uscite dal paese) risulta che dal 2004 al 2016 lui non ha mai viaggiato verso la Grecia, il che rappresenta un dato a conferma delle denunce dell'opposizione", ha sostenuto Bardhi, nella sua lettera inviata la scorsa settimana alla Procura della Repubblica mentre chiedeva l'avvio delle verifiche nei confronti del sindaco. (segue) (Alt)