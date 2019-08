Albania: opposizione pubblica documenti, sindaco di Vora fu arrestato in Grecia nel 2003 (4)

- "Per molti anni ho viaggiato in diversi paesi dell'Unione europea, per portare avanti la mia impresa", ha spiegato ai media Kajmaku. Il sindaco di Vora ha sostenuto che il tutto sarebbe una mossa "a scopi politici" dell'opposizione, ed ha avvertito che "gli autori delle diffamazioni nei miei confronti devono dare conto alla giustizia, avendo l'obbligo di rendere pubbliche le loro presunte prove". Anche oggi, dopo la pubblicazione dei documenti da parte dell'opposizione, il sindaco ha riconfermato la propria posizione, sostenendo di "non essere mai stato coinvolto in traffici o reati di qualsisasi tipo". Kajmaku, ha dichiarato che nel momento del cambio di identità nel 1996, ha tenuto gli stessi dati relativi ai propri genitori, mentre invece nei documenti pubblicati dall'opposizione, si parla di una persona con lo stesso nome, Jorgo Toto, ma con i nomi dei genitori differenti da quelli di Kajmaku. (segue) (Alt)