Albania: opposizione pubblica documenti, sindaco di Vora fu arrestato in Grecia nel 2003 (5)

- Adesso spetterà al confronto delle impronte, per capire se si tratti dell'attuale sindaco di Vora o di un'altra persona. La procura della Repubblica, ha intanto chiesto ufficialmente a Kajmaku di registrare le proprie impronte, che saranno successivamente inviate in Grecia per verificare se sia stato o meno condannato. Il sindaco ha a disposizione cinque giorni per presentarsi volontariamente. La procura ha spiegato che ha avviato da parte sua il processo delle verifiche, inclusi i contatti con le autorità giudiziarie greche sul caso. Nel caso risultasse vero che il sindaco di Vora sia stato condannato ed espulso, allora Kajmaku andrebbe rimosso, per non averlo dichiarato nel formulario di depenalizzazione, oltre al fatto che se fosse stato condannato per reati gravi, non avrebbe potuto nemmeno candidarsi. (segue) (Alt)