Russia-Stati Uniti: caso Whelan, accesso consolare disposto per il 27 agosto

- Il prossimo accesso consolare fissato per il cittadino statunitense Paul Whelan, accusato di spionaggio dalla Federazione Russa, è previsto per il 27 agosto. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri russo. In precedenza, l'ambasciata Usa a Mosca ha affermato che il governo russo avrebbe negato le telefonate di Whelan alla sua famiglia e definito la misura di detenzione come un caso di "isolamento". "Sulla questione delle prove - è stato colto in flagrante al momento dell'operazione di spionaggio. Il governo russo fornisce regolarmente accesso consolare a Whelan. La prossima visita è prevista per domani. Di che tipo di isolamento stiamo parlando?", ha scritto il ministero degli Esteri russo su Twitter. In precedenza i legali di Whelan avevano riferito che il proprio assistito era affetto da ernia inguinale e che era stata fatta richiesta di intervento chirurgico all'amministrazione penitenziaria. L'intervento era programmato già prima dell'arresto, ritengono i legali del cittadino statunitense. (Rum)