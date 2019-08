Judo: Lombardo in finale per il bronzo ai mondiali di Tokyo

- Chance di medaglia iridata per Manuel Lombardo nei 66 chilogrammi ai mondiali di Tokyo. Il giovane judoka, dopo una gara esemplare, è stato bloccato da Denis Vieru e spedito ai ripescaggi dove ha superato con successo Bogdan Iadov guadagnandosi la finalina per il bronzo. Oggi in gara anche Odette Giuffrida e Matteo Medves. (Ren)