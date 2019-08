Governo: Fasano (FI), visita Costa a Battipaglia denota scarsa cultura politica del M5s

- “La vicenda della visita semiclandestina a Battipaglia del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa dimostra ancora una volta lo scarso livello della cultura politica e istituzionale dei 5s”. È quanto dichiarato dal coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno, Enzo Fasano. “L'abc della politica sacrificata sull'altare degli interessi di parte, confondendo ruolo di partito con quello istituzionale – ha aggiunto - In nessuna parte del mondo un ministro della Repubblica avrebbe visitato un territorio senza incontrare i rappresentanti delle istituzioni locali. I 5s non sono nuovi ad atteggiamenti stravaganti, dimostrando spesso di avere una scarsa educazione politica e considerazione delle istituzioni”. “Chiudersi dentro interessi di bottega non aiuta certamente le comunità locali. Vista anche la grave emergenza ambientale del territorio di Battipaglia e della Piana del Sele vi è bisogno del coinvolgimento di tutti gli attori delle istituzioni, della politica e delle categorie sociali per cercare di risolvere il problema”, ha concluso Fasano. (Ren)