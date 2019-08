Governo: fonti Pd, resta nodo premiership, alle 21 nuovo incontro Di Maio-Zingaretti

- Secondo quanto riferiscono fonti del Pd, non si è sciolto il nodo della premiership. Dopo un primo incontro interlocutorio tra il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e il capo politico dell'M5s, Luigi Di Maio, il confronto prosegue e alle 21 è previsto un nuovo incontro del Pd con il M5S. Vi parteciperanno Nicola Zingaretti con il vicesegretario Andrea Orlando per il Pd e il premier Conte con Luigi Di Maio per il Movimento 5 Stelle . (Rin)