G7: Macron, al vertice emersa grande unità e spirito positivo

- Nel corso del G7, conclusosi oggi nella località costiera francese di Biarritz, è emersa “grande unità e spirito positivo". A confermarlo è stato il presidente francese Emmanuel Macron durante una dichiarazione finale alla stampa. "Ci sono molte linee di forza e accordi che si sono sbloccati", ha affermato il titolare dell'Eliseo. "Il G7 è favorevole ad un commercio mondiale aperto e giusto", ha continuato il capo di Stato annunciando che a settembre dovrebbe tenersi un summit sulla questione ucraina, al quale parteciperanno rappresentanti del Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina). In questo contesto, Macron ha rilevato che ci sono le condizioni “per un vertice utile". Tuttavia, ha rilevato il presidente francese, sarebbe ancora presto per un ritorno della Russia al tavolo dei sette grandi della Terra. "Fino a quando questa crisi non sarà risolta, non sarà opportuno invitare la Russia al tavolo del G7", ha dichiarato ancora Macron, sottolineando che tutti i membri del G7 hanno comunque "preso atto che è importante parlare con la Russia". (segue) (Frp)