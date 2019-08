G7: Macron, al vertice emersa grande unità e spirito positivo (2)

- In merito alla situazione in Siria, Macron ha spiegato che nel corso del G7 il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha illustrato la situazione "nei dettagli". Il presidente francese ha sottolineato la "preoccupazione" in merito alla situazione nella provincia di Idlib e ricordato la necessità di proteggere i civili della zona. "Siamo anche preoccupati della protezione da dare ai lavoratori umanitari e ai difensori dei diritti", ha continuato il titolare dell'Eliseo. Sulla Libia, Macron ha affermato che tutti gli Stati presenti oggi al vertice "hanno deciso di sostenere la tregua e un cessate il fuoco duraturo, ma anche la roadmap presentata dagli Stati Uniti". (Frp)