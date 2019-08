Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, martedì 27 agosto, giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un campo di alta pressione favorisce condizioni di tempo stabile sulle regioni di Nord-Ovest, tuttavia un blando fronte perturbato in avvicinamento dalla Francia determina un graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio-sera. Su Alpi Marittime e Cozie possibili temporali tra tardo pomeriggio e prime ore della sera, localmente anche intensi e in sconfinamento sulle zone pedemontane vicine. Temperature stazionarie. Venti deboli. (Rpi)