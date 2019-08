G7: Trump, troppo presto per incontro con omologo iraniano Rohani

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non si è voluto impegnare ad incontrare l’omologo iraniano, Hassan Rohani, nel prossimo futuro. Nella conferenza stampa congiunta con l’omologo francese Emmanuel Macron, che si era precedentemente offerto di organizzare un incontro tra i leader di Stati Uniti ed Iran per facilitare il raggiungimento di un nuovo accordo sul nucleare, Trump ha dichiarato: “Se le circostanze fossero adeguate non avrei problemi ad accettare sin da subito”. Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito che “per un nuovo accordo sarà necessario un periodo di tempo ben più lungo, e nuovi test”. (segue) (Res)