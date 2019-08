Russia-Angola: Lavrov incontra omologo Augusto, focus su cooperazione tecnico-militare

- La Russia è aperta allo sviluppo della cooperazione tecnico-militare con l'Angola. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nell'incontro avvenuto oggi a Mosca con l'omologo angolano Manuel Domingos Augusto. Nel corso del colloquio, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa “Fan”, il ministro russo ha quindi annunciato lo svolgimento di una riunione del comitato competente entro la fine del 2019. Lavrov ha inoltre osservato che sono in corso preparativi per l'attuazione di progetti congiunti con l'Angola nei settori dell'industria, dell'estrazione mineraria, dell'energia, della pesca, dei trasporti, dell'agricoltura, delle comunicazioni spaziali, nonché nella sfera finanziaria e del credito, oltre che nel campo della cooperazione tecnico-militare. “Abbiamo concordato che la prossima riunione del comitato per la cooperazione tecnico-militare si terrà nella seconda metà di quest'anno, come ulteriore passo in questa direzione”, ha aggiunto Lavrov.(Rum)